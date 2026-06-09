CHP'de kürsü savaşları! CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e sert sözler: Hırsız, rüşvetçi Özgür
09 Haziran 2026 14:35
CHP'deki kürsü krizi bugün açık savaşa dönüştü. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının TBMM önünde gerilim yaşaması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Biz bu oyunu bozarız!" vurgusunu yaptı ve partilileri Genel Merkez'e çağırdı. Genel Merkez'de toplanan kalabalık 'Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri, Hırsız Özgür, rüşvetçi Özgür Hain Özgür' şeklinde sloganlar attı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
01:22
04:05
00:58
01:46
01:11
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu 08.06.2026 | 10:41
09:29
02:36
29:32
02:46
Kılıçdaroğlu MYK'yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu? 05.06.2026 | 18:18
25:57
03:31
Bakan Kurum'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı | Video 05.06.2026 | 11:58
00:48
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama | Video 05.06.2026 | 11:27
00:42
39:09
02:36
13:18
05:24
08:48