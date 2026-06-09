CHP'de kürsü savaşları! CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e sert sözler: Hırsız, rüşvetçi Özgür

09 Haziran 2026 14:35

CHP'deki kürsü krizi bugün açık savaşa dönüştü. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının TBMM önünde gerilim yaşaması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Biz bu oyunu bozarız!" vurgusunu yaptı ve partilileri Genel Merkez'e çağırdı. Genel Merkez'de toplanan kalabalık 'Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri, Hırsız Özgür, rüşvetçi Özgür Hain Özgür' şeklinde sloganlar attı.