SON DAKİKA: CHP'de ihraç depremi! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü | Video

12 Haziran 2026 | 11:19

SON DAKİKA... Mahkeme kararı ile göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirdiği MYK toplantısından 9 isim için istifa kararı çıkmıştı. O isimler arasında Özgür Özel'e yakın isimlerden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı... Bugün, ihracı istenen Başarır ve Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar, TBMM'nin sitesinde de yayınlandı.