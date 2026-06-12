SON DAKİKA: CHP'de ihraç depremi! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği düştü | Video
12 Haziran 2026 | 11:19
SON DAKİKA... Mahkeme kararı ile göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirdiği MYK toplantısından 9 isim için istifa kararı çıkmıştı. O isimler arasında Özgür Özel'e yakın isimlerden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı... Bugün, ihracı istenen Başarır ve Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar, TBMM'nin sitesinde de yayınlandı.
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