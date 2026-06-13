Son Dakika | Başkan Erdoğan 'Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı: Türkiye'yi lider ülke sınıfına taşıyacak | Video
13 Haziran 2026 | 15:33
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul’da “Türkiye Yapay Zeka Zirvesi”nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz." dedi.
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