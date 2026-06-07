İzmir semalarında SOLOTÜRK gösterisi! Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

07 Haziran 2026 | 12:20

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen 'Gençlik ve Havacılık Festivali', teknoloji sergileri ve gökyüzündeki nefes kesen akrobasi gösterileriyle hız kesmeden devam etti.