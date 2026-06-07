İzmir semalarında SOLOTÜRK gösterisi! Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
07 Haziran 2026 | 12:20
Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen 'Gençlik ve Havacılık Festivali', teknoloji sergileri ve gökyüzündeki nefes kesen akrobasi gösterileriyle hız kesmeden devam etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:29
02:36
29:32
02:46
Kılıçdaroğlu MYK'yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu? 05.06.2026 | 18:18
25:57
03:31
Bakan Kurum'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı | Video 05.06.2026 | 11:58
00:48
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama | Video 05.06.2026 | 11:27
00:42
39:09
02:36
13:18
05:24
08:48
13:19
00:24
17:32
02:59
Çeşme Belediyesi'nde rüşvet itirafı | Video 02.06.2026 | 11:49
34:27
02:30
22:03
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 01.06.2026 | 19:15