Başkan Erdoğan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj gönderdi
13 Haziran 2026 | 22:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı. 86 milyonun her bir ferdinin aynı duyguda birleştiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye bitti demeden bitmez. Yeni bir destan yazacağız. Vurduğunuz gol olsun." dedi.
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