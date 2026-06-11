Video Haber Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın
Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın

Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın

11 Haziran 2026 | 20:24

Gaziantep’te saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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