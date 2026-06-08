Video Haber Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

08 Haziran 2026 | 10:45

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

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