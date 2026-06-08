Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu
08 Haziran 2026 | 10:45
Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
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