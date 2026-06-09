CHP'de grup toplantısı gerilimi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları birbirine girdi | Video
09 Haziran 2026 10:59
SON DAKİKA… CHP’de gözler bugün 13.30’da yapılacak olan Grup Toplantısı’ndaydı… Parti çift başlı yönetim nedeniyle bölünmenin eşiğine geldi, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Grup Toplantısı’nı ben yapacağım” çıkışı yeni bir krizin kapısını araladı. Konuşmayı kimin yapacağı merak konusu olurken TBMM önünde toplanan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında gerilim tırmandı. Taraflar birbirine girerken, TBMM önünde “Hain Kemal” ve “FETÖ’cü Özgür” sloganları yankılandı…
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