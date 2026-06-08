Video Haber İçişleri Bakanı: 'Gayemiz; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek'
İçişleri Bakanı: 'Gayemiz; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek'

İçişleri Bakanı: 'Gayemiz; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek'

08 Haziran 2026 | 14:18

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA etkinliğinde yaptığı konuşmada gençlere yönelik konuştu...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’de ’salı’ krizi büyüyor: Özgür Özel kararını verdi! Gözler Kılıçdaroğlu’nda... 04:05
CHP’de ’salı’ krizi büyüyor: Özgür Özel kararını verdi! Gözler Kılıçdaroğlu’nda... 08.06.2026 | 14:08
İsrailli bakana tokat gibi cevap! Kudüs hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız 00:58
İsrailli bakana tokat gibi cevap! "Kudüs hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız" 08.06.2026 | 14:00
İçişleri Bakanı: ’Gayemiz; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye’nin huzurunu tahkim etmek’ 01:46
İçişleri Bakanı: 'Gayemiz; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek' 08.06.2026 | 13:44
Filyos Çayı’na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu 01:11
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu 08.06.2026 | 10:41
İzmir semalarında SOLOTÜRK gösterisi! Türk Hava Kuvvetlerinin 115’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor 09:29
İzmir semalarında SOLOTÜRK gösterisi! Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor 07.06.2026 | 12:16
Sıfır Atık Festivali etkinlikleri üçüncü gününde devam ediyor! Ailelerden ve gençlerden yoğun ilgi… | Video 02:36
Sıfır Atık Festivali etkinlikleri üçüncü gününde devam ediyor! Ailelerden ve gençlerden yoğun ilgi… | Video 06.06.2026 | 15:47
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj! Bunun en büyük kazananı Türkiye olacak | Video 29:32
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj! "Bunun en büyük kazananı Türkiye olacak" | Video 06.06.2026 | 15:50
Kılıçdaroğlu MYK’yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu? 02:46
Kılıçdaroğlu MYK'yı ikinci kez topladı! O toplantıda neler konuşuldu? 05.06.2026 | 18:18
Başkan Erdoğan açıkladı: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım’ı birleşecek, Emlak Katılım halka arz olacak! | Video 25:57
Başkan Erdoğan açıkladı: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ı birleşecek, Emlak Katılım halka arz olacak! | Video 05.06.2026 | 16:06
Bakan Kurum’dan ’Dünya Çevre Günü’ mesajı | Video 03:31
Bakan Kurum'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı | Video 05.06.2026 | 11:58
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama | Video 00:48
Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama | Video 05.06.2026 | 11:27
2 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon; 129 tutuklama | Video 00:42
2 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon; 129 tutuklama | Video 04.06.2026 | 12:01
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan CHP’ye gönderme: Gündemleri koltuk kavgası, bizi ilgilendirmez 39:09
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: Gündemleri koltuk kavgası, bizi ilgilendirmez 03.06.2026 | 15:23
Türkiye’den yenilenebilir enerji için 6 milyar dolarlık yatırım! Bakan Bayraktar 2035 vizyonunu açıkladı 02:36
Türkiye'den yenilenebilir enerji için 6 milyar dolarlık yatırım! Bakan Bayraktar 2035 vizyonunu açıkladı 03.06.2026 | 14:43
SON DAKİKA | Bakan Uraloğlu: Körfez’de kalan uçağımız yok, Hürmüz’de 9 gemimiz bekliyor 13:18
SON DAKİKA | Bakan Uraloğlu: "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor" 03.06.2026 | 10:44
COP31 için kritik protokole imza atıldı! Bakan Kurum: İş dünyasının damgasını vuracağız 05:24
COP31 için kritik protokole imza atıldı! Bakan Kurum: İş dünyasının damgasını vuracağız 03.06.2026 | 11:22
SON DAKİKA: Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz! | Video 08:48
SON DAKİKA: Özgür Özel yeni parti iddialarına son noktayı koydu: "Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz!" | Video 03.06.2026 | 09:59
SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu! Sarı: İstedikleri kadar imza toplasınlar... 13:19
SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Sarı: İstedikleri kadar imza toplasınlar... 02.06.2026 | 16:35
21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı | Video 00:24
21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı | Video 02.06.2026 | 16:23
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Kamu malının israfına göz yummuyoruz 17:32
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kamu malının israfına göz yummuyoruz 02.06.2026 | 14:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA