İçişleri Bakanı: 'Gayemiz; gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek'
08 Haziran 2026 | 14:18
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA etkinliğinde yaptığı konuşmada gençlere yönelik konuştu...
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