Video Haber İsrail'li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı
İsrail'li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı

İsrail'li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı

22 Eylül 2026 19:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bir bölümünde Gazze'deki soykırıma ve İsrail zulmüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını hazmedemeyen İsrailli heyet, salonu terk etmek zorunda kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında salondan ayrıldı 00:09
İsrail'li heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı 22.09.2026 | 19:37
Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin’den yaralı öğrencilere ziyaret 00:16
Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin'den yaralı öğrencilere ziyaret 22.09.2026 | 19:29
Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde 00:37
Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde 21.09.2026 | 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta! 10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta! 21.09.2026 | 01:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 01:23
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 20.09.2026 | 23:33
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 02:49
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 20.09.2026 | 18:55
Kaşif Kozinoğlu’nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı 03:12
Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı 19.09.2026 | 20:29
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video 19:23
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video 19.09.2026 | 15:39
Özgür Özel’den Bursa’da vatandaşa beddua: Allah seni kahretsin 00:12
Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşa beddua: Allah seni kahretsin 18.09.2026 | 21:07
Vakıf Katılım Bursa’nın vakıf mirasını geleceğe taşıyor 04:04
Vakıf Katılım Bursa’nın vakıf mirasını geleceğe taşıyor 18.09.2026 | 18:56
Başkan Erdoğan: İstanbul Havalimanı küresel bağlantı gücünde dünya lideri | Video 20:16
Başkan Erdoğan: İstanbul Havalimanı küresel bağlantı gücünde dünya lideri | Video 18.09.2026 | 15:24
Mehmet Uçum’dan seçim tarihine ilişkin dikkat çeken mesaj: Cumhurbaşkanımız aday olacak | Video 03:22
Mehmet Uçum'dan seçim tarihine ilişkin dikkat çeken mesaj: Cumhurbaşkanımız aday olacak | Video 17.09.2026 | 14:30
Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı 02:19
Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı 15.09.2026 | 21:13
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı 03:09
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı 15.09.2026 | 19:25
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü 00:15
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü 15.09.2026 | 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest 03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli gence duygulandıran jest 15.09.2026 | 18:13
Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı 00:56
Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı 15.09.2026 | 17:52
Bilal Erdoğan Diyarbakır’da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu! ’Türkiye’nin hedef ve ideallerinde belirleyici olacaklar’ | Video 04:11
Bilal Erdoğan Diyarbakır'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu! 'Türkiye'nin hedef ve ideallerinde belirleyici olacaklar' | Video 14.09.2026 | 15:46
Başkan Erdoğan’dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor | Video 21:24
Başkan Erdoğan'dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor | Video 14.09.2026 | 15:41
Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar | Video 03:53
Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar | Video 14.09.2026 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA