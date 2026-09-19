Video Haber Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video
Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video

Başkan Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü | Video

19 Eylül 2026 15:41

Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde açıklamalarda bulundu. "Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan "Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayreti sayesinde hamdolsun boşa düştü. Terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak görüyoruz. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

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