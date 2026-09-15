Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı

15 Eylül 2026 20:23

İstanbul Fatih’te Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından 1 şüpheli yakalandı. Kavganın döviz bozdurmaya gelen kişiler ile işyeri sahibi K.E. arasında çıktığı öğrenildi.