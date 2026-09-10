IFOS 2026 Kongre Başkanı Özgür Yiğit: Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil
10 Eylül 2026 21:05
IFOS 2026 Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, 33 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayan Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ne ilişkin, "Ülkemizin tıp alanındaki gelişmişliğini gösterme açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu kongre her ülkenin yapabileceği bir kongre değil." dedi.
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