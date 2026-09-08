AHBAP Derneği deprem yardımlarını depoda çürüttü: A Haber AHBAP'ın Kocaeli'ndeki deposunda | Video
08 Eylül 2026 11:51
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bilirkişi raporuna göre, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Millet bağış yaparken, felaket bölgesindeki depremzedeler tek bir çadıra, sıcak bir yatağa muhtaçken AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlattı.
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