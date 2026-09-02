18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon; 281 şüpheli yakalandı | Video
02 Eylül 2026 11:21
Nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 281 şüpheli yakalandı. Vatandaşları 246 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 153'ü tutuklanırken, 128'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
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