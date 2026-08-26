Başkan Erdoğan: Güçlü olmaktan başka seçenek yok | Video

26 Ağustos 2026 11:33

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur." ifadelerine yer verdi.