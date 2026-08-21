20 ilde uyuşturucu operasyonu: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 21 Ağustos 2026 11:57 İçişleri Bakanlığı, 20 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 20 ilde operasyon düzenlendi.Operasyonlara 660 narkotik ve asayiş ekibi, 3 bin 960 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı.Operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ve 62 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan, 6 milyon 747 bin kök kenevir ve skunk bitkisi de imha edildi.Operasyonlarda yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Çalışmalarda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.İçişleri Bakanlığının açıklamasında, güvenlik güçlerinin sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.