Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

20 Ağustos 2026 23:21

Usta sanatçı Ümit Besen'in Ağır Ceza Hakimi olan kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem ile hayatını birleştirdi. Ümit Besen, kızı Ezgi’nin İstanbul’daki düğününde duygusal anlar yaşadı. Baba-kızın dansı geceye damga vurdu. İşte o anlar!