Video Magazin Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!
Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı!

20 Ağustos 2026 23:21

Usta sanatçı Ümit Besen'in Ağır Ceza Hakimi olan kızı Ezgi Besen, avukat Yüksel Görkem ile hayatını birleştirdi. Ümit Besen, kızı Ezgi’nin İstanbul’daki düğününde duygusal anlar yaşadı. Baba-kızın dansı geceye damga vurdu. İşte o anlar!

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