Bali'de ikinci düğün sürprizi! Elvin Levinler ile Bülent Kocamanoğlu evliliklerinin 10. yılını kutladı | Video

02 Ekim 2026 10:25

Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 2016 yılında Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan çift, bu özel dönüm noktasını Bali'de romantik bir tatille kutladı.