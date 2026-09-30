Video Magazin 'Maalesef ilacı yok' diyerek açıkladı! Buse Terim'in kızı Nil hastalığa yakalandı! | Video

"Maalesef ilacı yok" diyerek açıkladı! Buse Terim'in kızı Nil hastalığa yakalandı! | Video

30 Eylül 2026 12:32

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, küçük kızı Nil'in birkaç gündür yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından duyurdu. Doktora götürülen Nil'in test sonucu aileyi şaşırtırken, Terim hastalıkla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

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