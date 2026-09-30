Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda! | Video
30 Eylül 2026 09:24
Milli Takımımızın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi maçlarını şifresiz, kesintisiz ve usta yorumlarla ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya, ücretli dijital platformlardan bunalan futbolseverlerden tam not aldı. Evlerinin konforunda Avrupa'nın dev karşılaşmalarını reklama boğulmadan izleme fırsatı bulan seyirciler, bu kaliteli yayıncılık anlayışına teşekkür mesajları yağdırıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
00:21
00:23
00:10
Uzun saçlarını kısacık kestirdi! Burcu Esmersoy imajını tazeledi! 30.09.2026 | 00:04
00:13
Alışveriş tarzı çok konuşuldu! Jennifer Lopez yakışıklı korumasıyla el ele! 29.09.2026 | 22:49
00:55
00:20
00:24
00:32
00:07
00:08
00:10
00:20
00:24
Şarkıcı Kıraç’tan samimi itiraf! "Yapay zekadan yararlanıyorum" | Video 28.09.2026 | 09:42
00:24
Fenerbahçeli Ederson tatilde para saçtı! 3 günde 3 milyon TL harcadı | Video 28.09.2026 | 09:25
00:22
00:38
00:38
00:15