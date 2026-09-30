Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda! | Video

30 Eylül 2026 09:24

Milli Takımımızın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi maçlarını şifresiz, kesintisiz ve usta yorumlarla ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya, ücretli dijital platformlardan bunalan futbolseverlerden tam not aldı. Evlerinin konforunda Avrupa'nın dev karşılaşmalarını reklama boğulmadan izleme fırsatı bulan seyirciler, bu kaliteli yayıncılık anlayışına teşekkür mesajları yağdırıyor.