Kıvanç Tatlıtuğ'un Boğaz'daki balık sefası! Hayranları o anları görüntüledi... | Video
28 Eylül 2026 12:25
Deniz sevdasıyla tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun çalışma temposuna İstanbul Boğazı'nda mola verdi. Arkadaş grubuyla özel tekneyle denize açılan oyuncunun ağla balık tuttuğu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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