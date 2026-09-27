Darbukanın ritmine kendini kaptırdı! Bülent Ersoy dansıyla geceye damga vurdu... | Video

27 Eylül 2026 14:28

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, İstanbul konserinde sergilediği performansla adından söz ettirdi. Beyaz elbisesi ve darbuka ritmi eşliğindeki hareketli dansıyla dikkat çeken sanatçı, son dönemdeki enerjik sahne şovlarına bir yenisini daha ekledi.