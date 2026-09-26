Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç açıklaması: "Vefatından bir gün önce..." | Video
26 Eylül 2026 15:49
51 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Serhat Kılıç'ın ardından yakın dostu Selim Bayraktar, sanatçının son dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıç'ın geçirdiği sağlık sorunlarından söz eden Bayraktar, oyuncunun hayatını kaybetmeden bir gün önce yaşananları da anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
00:21
Fenerbahçeli Mason Greenwood'un evinin kirası servet değerinde! | Video 26.09.2026 | 15:07
00:23
Türkan Şoray sahnede dans etti! İşte o anlar... | Video 26.09.2026 | 14:23
02:05
00:40
00:25
Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka elleriyle kebap yaptı | Video 25.09.2026 | 11:00
00:20
00:29
00:32
00:25
00:58
00:23
00:16
00:20
00:20
00:15
00:20
00:33
00:05