Cenk Eren'den dikkat çeken açıklama: "Vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım" | Video

25 Eylül 2026 11:49

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, konuya ilişkin bir değerlendirme de Cenk Eren'den geldi. Ünlü şarkıcı, İnanır'ın miras konusunda yaptığı tercihin sorgulanmaması gerektiğini belirtirken, kendi vasiyetini ise Metin Arolat'ın ardından yazdığını söyledi.