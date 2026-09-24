Video Yaşam Esenyurt'ta 8 yaşındaki Dolunay'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenyurt'ta 8 yaşındaki Dolunay'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Esenyurt'ta 8 yaşındaki Dolunay'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

24 Eylül 2026 10:45

ESENYURT'ta yol kenarında bulunan 8 yaşındaki Dolunay Elçi'nin servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dolunay'ın ailesi, engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförü ile firma sahibinden şikayetçi oldu. Baba Akın Elçi, “Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. Onun zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok. Resmen cinayet işliyor. Bu adamın tutuklanmasını, firmanın da kapanmasını istiyorum” dedi.

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Kaza, 15 Eylül günü saat 18.41 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen Hüseyin B. yönetimindeki 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü, yol kenarında bulunan 8 yaşındaki Dolunay Elçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, minibüsün ön ve arka tekerlerinin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dolunay Elçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya Dolunay'ın 6 yaşındaki kardeşi Belinay'ın da tanık olduğu belirten aile, engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförü Hüseyin B. ile firma sahibi Metin T.'den şikayetçi oldu.

'O ŞOFÖRÜ SEN NASIL SERVİS ŞOFÖRÜ YAPIYORSUN'

Dolunay'ın babası Akın Elçi, "Dolunay, 9 Ekim'de 9 yaşına girecekti. Kaza evin önünde oluyor. Çocuğum kenarda dururken, servis şoförü hızlıca gelip çocuğuma çarpıyor. Çocuğumu havaya uçuruyor. Kayıtlarda da mevcut. Sonra beyefendi hala göremiyor. Çocuk ön tekere düşüyor, arka tekerle üstünden geçiyor, yine göremiyor. Kardeşi de olayı görüyor, canlı şahit. Komşular da görüyor. Şoförü bağırarak durduruyorlar. Şoför engelli. Bir ayağı aksak, yürüyemiyor. Olay yerine, ilk eşim koştu. Daha sonra ben geliyorum. Ambulansı aradım" dedi.

'ŞOFÖR AMBULANSI ARAMIYOR, POLİSLERİ ARIYOR 'BENİ KORUYUN' DİYE'

Ambulansın olay yerine geç geldiğini ifade eden Akın Elçi, "Şahıs ambulansı aramıyor, polisleri arıyor 'Beni koruyun' diye. O ara ben kargaşada kızımı sordum. Ben şoför kaçtı sanıyorum. Kendini kilitlemiş, orada 3-4 kişi vardı. Sonra ablukaya aldı, sivil kişiler şoförü korudu. Ambulans yine gelmiyor, polis geliyor, ambulans daha sonra geliyor. Üstüne bir de çocuğum ölüyor, kimlik derdine düşmüşler. Benim zaten kafam gitmiş, 'Çocuğun kimliğini ver' diyorlar. Olay yaşandığında eşimde bende evdeydim" diye konuştu.

'SEN PARA KAZANACAKSIN DİYE BENİM ÇOCUĞUM ÖLECEK Mİ'

Şoförden ve firma sahibinden şikayetçi olduğunu belirten Elçi, "Firma sahibini, ifadesini alıp serbest bırakıyorlar. Asıl kusurlu firma sahibi. Hiçbir şekilde iletişime geçmediler. İnsanın bir vicdan azabı olur. Şimdi sen para kazanacaksın diye biz ölecek miyiz? Benim çocuğum ölecek mi? Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. Onun zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok. Böyle bir saçmalık var mı ? Cinayet işliyor resmen. Bu adamın tutuklanmasını istiyorum, firmanın da kapanmasını istiyorum. Öğrenci servisi, içinde de 7 tane öğrenci var, bir de bu öğrenci taşıyor, can taşıyor. Sen görmüyorsun, duymuyorsun, ne işin var direksiyonda o zaman? Kardeşi diyor, 'Ablam zaten süzülüyordu kuş gibi baba' diyor, hatta çocuk işaret yapmıştı diyor. Zaten paniğe giriyor kenarda çocuk. 6 yaşındaki kızım şahit, komşular zaten ifade vermiş, canlı gören de var. Aşağıda çocuklar var o kenarda, yolda oynuyorlar, zaten kayıtlarda belli, onlar bile korkup kaçıyor. Dolunay'ı o şekilde havada görünce. Getirsinler çocuğumu geri" ifadelerini kullandı.

'KIZIMI GERİ GETİRSİNLER'

Dolunay'ın annesi Bedriye Elçi de kızını olay yerinde gördüğünü belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Elçi, "Kızımı bulduktan sonra gittim, gördüm olay yerinde zaten. Kızımı bir kedi gibi ezmişti. Kim sorumluysa, tutuklansın. Hepsinden şikayetçiyim. O zaman kim bunu yaptıysa tutuklansın. Kızım sağına soluna bakan bir çocuk, kenarda duruyor, orta yolda değil. Kenarda kızıma çarpıyor. Orta yolda olsa diyeceğim ki çocuğum suçlu, kenarda duruyor. Zaten kızım 'Dur dur' diye işaret ediyor, kızımı görmüyor. Küçük kızımın da psikolojisi altüst oldu. Her şeyi gördü gözleri. Ablasını yerde kanlar içinde gördü. Her şeye şahit oldu. Kızım okula gidemiyor şu an. Kızımı geri getirsinler. Herkes cezasını çekecek" dedi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan servis minibüsünün Dolunay Elçi'ye çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın ardından çocuğun aracın altına girdiği, kazayı fark eden şoförün ise inerek çocuğa baktığı ve direksiyon kabininde telefonu aldıktan sonra araca geçip kapıyı kapattığı görüldü. Çevredekiler ise yardıma gelerek çocuğu kontrol etti.

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