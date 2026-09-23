Ankara'da sağanak sonrası yol yarıldı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

23 Eylül 2026 13:57

Ankara'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel sularının etkisiyle yolda çöküntüler oluşurken, yaklaşık 15 otomobilin çukura saplandığı olayda hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İşte o görüntüler...