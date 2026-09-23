Güzellik merkezi adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı | Video
23 Eylül 2026 10:59
İstanbul merkezli 4 ilde güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle iletişime geçtikleri kişilerin kredi kartı bilgilerini alıp, rızaları dışında sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlatan ve milyonlarca lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
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