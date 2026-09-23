Kadir İnanır’ın vasiyeti gündem olmuştu! Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım!
23 Eylül 2026 23:57
Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Vefatı sonrası Kadir İnanır’ın vasiyeti ve yaşanan tartışmalar gündeme oturdu. Bir etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit’e bu tartışmalar soruldu. Hülya Koçyiğit’e kendi vasiyeti de soruldu. İşte ünlü sanatçının verdiği dikkat çeken o cevaplar!
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