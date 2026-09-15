‘Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan!
15 Eylül 2026 21:43
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’den yeni bir tanıtım yayınlandı.
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