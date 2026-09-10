Ölümü onu derinden sarstı… Kanserle savaşan Gül Onat'tan duygusal Serhat Kılıç mesajı: “Yüreğim çok acıdı” | Video

10 Eylül 2026 09:57

Pankreas kanseriyle mücadelesini sürdüren usta oyuncu Gül Onat, 5 Eylül'de hayatını kaybeden meslektaşı Serhat Kılıç'ın ardından veda mesajı yayımladı. Kılıç ile hiç tanışma ve çalışma fırsatı bulamadığını belirten sanatçı, yaşadığı derin üzüntüyü "Yüreğim çok acıdı" sözleriyle dile getirdi.