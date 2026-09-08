Tedavi sürecinde olan Deniz Seki hasta yatağında konser verdi: Müzik var oluş sebebim!
08 Eylül 2026 22:01
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecini evinde geçiren Deniz Seki, bugün sosyal medya üzerinden hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ünlü şarkıcı, hasta yatağından seslendirdiği şarkısıyla iyileşme sürecinin olumlu devam ettiğini belirtti. İşte Deniz Seki’nin o paylaşımı!
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