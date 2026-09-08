Brezilyalı eski futbolcu, Survivor şampiyonu Mert Nobre oğlunu evlendirdi

08 Eylül 2026 19:34

Türk futbolunun yakından tanıdığı Brezilyalı eski futbolcu Mert Nobre, bu kez sahalardaki kariyeriyle değil, ailesindeki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Survivor şampiyonluğu ile de adından söz ettiren Nobre, oğlunun düğününde büyük mutluluk yaşadı.