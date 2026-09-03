Video Magazin Kanserle mücadele ediyordu! Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat ameliyat oldu: “Kuyruğu dik tutuyorum” | Video
Kanserle mücadele ediyordu! Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat ameliyat oldu: “Kuyruğu dik tutuyorum” | Video

Kanserle mücadele ediyordu! Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat ameliyat oldu: “Kuyruğu dik tutuyorum” | Video

03 Eylül 2026 09:07

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen ünlü isim, yaşadığı son gelişmeleri ve sağlık durumundaki kritik detayları açıkladı.

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