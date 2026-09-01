Ebru Şallı'dan takipçilerine gülümseten davet! Boğaz'ın serinliğinde çağırdı: "Hadi birlikte yapalım" | Video
01 Eylül 2026 14:03
Ebru Şallı, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleştirdiği egzersizle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tai Chi ve Qi Gong hareketlerini kusursuz biçimde uygulayan ünlü isim, esnekliği ve enerjisiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Paylaşımına eklediği davet ise dikkatlerden kaçmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
00:12
00:26
Pelin Akil takipçilerinden yardım istedi! "Aklımı kaybedeceğim!" | Video 28.08.2026 | 09:15
00:31
00:34
00:19
01:20
00:45
00:17
00:09
Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebeklik videosunu paylaştı 25.08.2026 | 11:46
00:28
02:07
00:49
00:36
00:48
00:28
Gözyaşları sel oldu! Ümit Besen kızının düğününde duygusal anlar yaşadı! 20.08.2026 | 23:19
00:56
00:14
Sıla Türkoğlu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi: İkimiz için de… 20.08.2026 | 21:07
00:57