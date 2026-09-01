Ebru Şallı'dan takipçilerine gülümseten davet! Boğaz'ın serinliğinde çağırdı: "Hadi birlikte yapalım" | Video

01 Eylül 2026 14:03

Ebru Şallı, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleştirdiği egzersizle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tai Chi ve Qi Gong hareketlerini kusursuz biçimde uygulayan ünlü isim, esnekliği ve enerjisiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Paylaşımına eklediği davet ise dikkatlerden kaçmadı.