Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bitti, camia ayağa kalktı: Oyuncu Ceyhun Fersoy'un zaferi kutlama anları viral oldu | Video

27 Ağustos 2026 14:35

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u eleyerek tur atlayan Fenerbahçe'nin başarısı magazin dünyasında geniş yankı buldu. Fanatik bir Fenerbahçeli olan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'un heyecan dolu anlarını ise eşi Begüm Öner sosyal medya hesabından paylaştı.