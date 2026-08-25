Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebeklik videosunu paylaştı
25 Ağustos 2026 11:58
Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebeklik videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Jan Asya'nın eğlenceli ve sevimli halleri takipçilerinin yüzünü güldürdü.
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