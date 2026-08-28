Pelin Akil takipçilerinden yardım istedi! "Aklımı kaybedeceğim!" | Video
28 Ağustos 2026 09:17
Ünlü oyuncu Pelin Akil, metal kaşıklarla yaptığı denemenin sonucunu görünce gözlerine inanamadı. Kaşıkların vücudundan düşmeden durduğu anları kayda alan Akil, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun “Aklımı kaybedeceğim” sözleri kısa sürede dikkat çekti.
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