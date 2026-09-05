Başkan Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan’dan "Yine Bir Gülnihal" yorumu | Video
05 Eylül 2026 16:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasik eserlerinden "Yine Bir Gülnihal"i seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin bestelediği "Yine Bir Gülnihal" adlı eseri yorumladı. Fatima Serra Erdoğan'ın seslendirdiği eser ve sergilediği performans ilgi görerek beğeni topladı.
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