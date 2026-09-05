Burdur'da düğün öncesi acı olay: 26 yaşındaki genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti | Video 05 Eylül 2026 11:30 Burdur'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle kaza yapan İsmail Arpağ (26) hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta saat 00.30 sıralarında, İsmail Arpağ yönetimindeki motosiklet park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. İsmail Arpağ yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Arpağ tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Arpağ'ın bu akşam düğünü olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.