Arnavutköy'deki servis şoförü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video

05 Eylül 2026 10:35

İstanbul Arnavutköy'de iki servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özcan K.'nin diğer sürücü Mehmet Taştan'ı silahla vurup öldürdüğü anlar yer alıyor.