Evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu | Video
05 Eylül 2026 09:50
Hatay'da evin bahçesine giren yaklaşık 2 metrelik kara yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.
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