Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 05 Eylül 2026 15:13 Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzere bölgeye 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.