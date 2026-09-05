Adidas’tan gündemi sarsan kampanya: Reklam yüzü seçimi Gazze'nin gölgesinde kaldı! | Video

05 Eylül 2026 12:31

Bir ayakkabı kampanyası nasıl uluslararası tartışmaya dönüştü? Adidas'ın İsrail'de başlattığı "Single Shoe Service" kampanyasının reklam yüzü, İsrail ordusunda görev yapmış ve Gazze sınırındaki çatışmalarda bacağını kaybetmiş Shalev Biton oldu. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinlinin dramı sürerken gelen reklam, sosyal medyada büyük tepki topladı ve Adidas'a yönelik boykot çağrılarını beraberinde getirdi.