Adidas’tan gündemi sarsan kampanya: Reklam yüzü seçimi Gazze'nin gölgesinde kaldı! | Video
05 Eylül 2026 12:31
Bir ayakkabı kampanyası nasıl uluslararası tartışmaya dönüştü? Adidas'ın İsrail'de başlattığı "Single Shoe Service" kampanyasının reklam yüzü, İsrail ordusunda görev yapmış ve Gazze sınırındaki çatışmalarda bacağını kaybetmiş Shalev Biton oldu. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinlinin dramı sürerken gelen reklam, sosyal medyada büyük tepki topladı ve Adidas'a yönelik boykot çağrılarını beraberinde getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
01:03
01:42
Arnavutköy'deki servis şoförü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.09.2026 | 10:32
01:10
00:25
Evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu | Video 05.09.2026 | 09:48
00:41
Köye inen kurt köpeğe saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında | Video 05.09.2026 | 09:18
07:57
00:16
Kaçak alkol operasyonu: 51 litre etil alkol ele geçirildi | Video 04.09.2026 | 16:47
01:11
Mardin'de arazide oluşan hortum kamerada | Video 04.09.2026 | 16:29
02:51
00:22
Sındırgı'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 04.09.2026 | 15:11
04:06
01:24
00:26
Diyarbakır'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 04.09.2026 | 11:22
02:25
Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video 04.09.2026 | 10:47
14:53
01:25
00:21
Adana'da dehşet: Dolmuştaki kişiyi darbettiler! | Video 04.09.2026 | 09:38
02:10
01:12
Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü 03.09.2026 | 18:57