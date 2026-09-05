Video Yaşam Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video
Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video

Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video

05 Eylül 2026 16:27

A)Tunceli’de hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Tunceli'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda A.K. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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