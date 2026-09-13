Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı... | Video
13 Eylül 2026 15:32
Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı yaşam tarzıyla adından söz ettiren Ebru Şallı, deniz kenarında Tai Chi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Antrenmanın hemen ardından kendisini soğuk sulara bırakan ünlü modelin o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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