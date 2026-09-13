Video Magazin Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı... | Video
Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı... | Video

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı... | Video

13 Eylül 2026 15:32

Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı yaşam tarzıyla adından söz ettiren Ebru Şallı, deniz kenarında Tai Chi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Antrenmanın hemen ardından kendisini soğuk sulara bırakan ünlü modelin o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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