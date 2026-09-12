Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan konserinde böyle eğlendi | Video

12 Eylül 2026 10:43

30 yıldır çok iyi dost olan Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan'ın Açıkhava konserinde böyle eğlendi. Şener'in bir ara saçlarını savurarak coşkuyla dans ettiği anlarda Şallı çığlık attı.