Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan konserinde böyle eğlendi | Video
12 Eylül 2026 10:43
30 yıldır çok iyi dost olan Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan'ın Açıkhava konserinde böyle eğlendi. Şener'in bir ara saçlarını savurarak coşkuyla dans ettiği anlarda Şallı çığlık attı.
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