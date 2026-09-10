“Playback yapıyor” iddiaları alevlenmişti! Bülent Ersoy dedikodulara çıplak sesiyle son noktayı koydu | Video

10 Eylül 2026 11:56

Yıllardır söylediği unutulmaz şarkılarla Türk müziğinin en güçlü sesleri arasında yer alan Bülent Ersoy, son günlerde hakkında çıkan “sahnede playback yapıyor” iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduların ardı arkası kesilmezken usta sanatçı, son konserinde ezber bozan bir hamleye imza attı. Mikrofonu kenara bırakıp çıplak sesiyle şarkı söyleyen Ersoy, dinleyenleri hayran bırakırken o iddiaları da tek kalemde sildi.