Evde şarkı söylediği anları paylaşan Göksel, çıplak sesiyle herkesi mest etti | Video

12 Eylül 2026 13:43

Göksel, evde şarkı söylediği doğal ve samimi anları takipçileriyle paylaştı. Sanatçının içten performansı kısa sürede büyük beğeni toplarken, güçlü sesi bir kez daha hayranlarından tam not aldı.