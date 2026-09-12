Evde şarkı söylediği anları paylaşan Göksel, çıplak sesiyle herkesi mest etti | Video
12 Eylül 2026 13:43
Göksel, evde şarkı söylediği doğal ve samimi anları takipçileriyle paylaştı. Sanatçının içten performansı kısa sürede büyük beğeni toplarken, güçlü sesi bir kez daha hayranlarından tam not aldı.
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