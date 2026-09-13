İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın

13 Eylül 2026 01:57

Son Dakika Haberleri... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından gece kulüplerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda söz konusu adreslerde detaylı aramalar yapılıyor.